Город выставил на торги пять земельных участков под ИЖС

В Москве на городские торги выставлено пять земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков. По его словам, участки находятся в Троицком и Новомосковском административных округах и на Юго-Западе Москвы.

Площадь предлагаемых объектов варьируется от 8,5 до 16 соток. Дома, которые можно построить на этих площадях могут достигать максимального метража от 340 до 654 квадратных метров. Участвовать в торгах могут только физические лица.

«Земельные участки под строительство частных домов пользуются все большей популярностью на городских торгах: если в 2020 году конкуренция на аукционах составляла в среднем два участника на лот, то в 2022 году на один участок претендуют восемь желающих», – рассказал Щербаков.

Он также напомнил о том, что приобретение участков под индивидуальное жилищное строительство в Москве позволяет людям жить в частных домах вблизи от развитой городской инфраструктуры – поликлиник, магазинов, детских садов и школ, дорог и остановок общественного транспорта. При этом назначение выставленных на продажу земель позволяет не только построить собственный дом, но и гараж, баню, мастерскую, а также разбить огород и сад.

Два участка по 16 соток выставлены на продажу в деревне Руднево Новофёдоровского поселения. На них можно построить жилые дома с максимальной площадью 654 квадратных метра. Деревня активно застраивается и имеет удобный выезд на Киевское шоссе, которое проходит в пяти километрах от неё.

Еще один участок в 12 соток расположен в живописном месте недалеко от реки Десны в деревне Хатминки Первомайского поселения. На нём будущий собственник сможет построить дом площадью до 483,6 квадратного метра. Поселение имеет развитую инфраструктуру и выезды на Калужское и Киевское шоссе.

Самый маленький участок площадью в 8,5 сотки располагается в деревне Батыбино Щаповского поселения недалеко от Центральной кольцевой автодороги и Варшавского шоссе. На нём допускается строительство дома до 340 квадратных метров.

В Южном Бутове на торгах можно приобрести участок в 12 соток под строительство дома до 590 квадратных метров. Он находится в поселке с развитой городской инфраструктурой, имеет удобные выезды на Варшавское и Симферопольское шоссе.

Как напоминают в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, согласно градостроительным требованиям столицы, возводимые на участках под ИЖС жилые дома должны соответствовать определённым критериям: их высота не должна превышать 15 метров или трёх наземных этажей; площадь не может быть больше максимально установленной; здания должны быть пригодны для круглогодичного проживания и подключены к центральным или автономным коммуникациям. При этом сроки возведения домов по участкам, приобретаемым в собственность, не установлены.

Заявочные кампании по объектам продлятся до 26 сентября. Очные аукционы пройдут 29 сентября по адресу: улица Большая Полянка, дом 41, строение 1/2. Узнать больше о лотах, правилах проведения торгов и ознакомиться с другими предложениями от города можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». База ресурса обновляется ежедневно, сейчас там представлено более 3,3 тысячи объектов городской собственности.

