Город предложил в аренду здания Замоскворецкого трамвайного депо
На городских торгах по аренде единым лотом будут реализованы два здания 1909 года постройки на улице Шаболовка, недалеко от станции метро «Октябрьская» рядом с Парком Горького. Оба здания входят в единый архитектурный ансамбль Замоскворецкого трамвайного депо, которое открылось в центре столицы в начале 20-го века и обслуживало маршруты Центрального, Южного, Юго-Западного, Юго-Восточного и Восточного административных округов. Архитектором комплекса депо стал Михаил Глейниг.
Общая площадь зданий составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Одно из них является выявленным объектом культурного наследия «Трамвайное депо имени Апакова», сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. Это трехэтажное административное здание с подвалом. При проведении любых работ будущий правообладатель должен будет согласовать их с Мосгорнаследием.
Второе здание - одноэтажное здание с подвалом и антресолью. Строение располагается на территории депо, ранее в нем размещалась котельная.
Арендаторы в течение 13,5 лет смогут использовать их под выставочные пространства, школы и студии, творческие мастерские, ремонтно-бытовые учреждения, пункты общественного питания, салоны красоты, магазины и другие коммерческие цели.
Победителю торгов предстоит провести в зданиях восстановительные работы.
Заявочная кампания завершится 20 февраля, торги пройдут 28 февраля на электронной площадке «Росэлторг».
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