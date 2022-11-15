Физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами появится во Внуково
В бывшем городке авиаторов Внуково с населением почти 25 000 человек появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Он будет расположен по адресу: улица Изваринская, владение 2.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, сегодня будущий спортивный объект готов примерно на 50%, основные строительные работы планируется закончить во II квартале 2023 года. Уже выполнено устройство монолитных конструкций, возводятся кровля и фасад будущего ФОК, они будут готовы уже в ноябре. Кроме того, установлены стены и перегородки, заканчиваются отделочные работы в подвальных помещениях. В ближайшее время начнется установка большой чаши бассейна.
Известно, что в ФОК разместятся бассейн 25х16 м на 8 дорожек, бассейн 10х6 м для обучения плаванию детей 7-10 лет, тренажерный зал площадью 200 кв. м., а также вспомогательные, административные, бытовые, технические, технологические помещения и буфет.
Загрутдинов подчеркнул слова столичного градоначальника Сергея Собянина о том, что количество спортивных объектов в Москве выросло более чем вдвое. Благодаря этому в два с лишним раза увеличилось число москвичей, занимающихся спортом.
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