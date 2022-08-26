Эксперт рассказал, в каких случаях нужно обследовать здания и сооружения

Обследования зданий проводятся во многих случаях, наиболее часто встречающиеся на практике: после пожара и любых других неблагоприятных воздействий, перед демонтажом, капитальным ремонтом или реконструкцией, при выявлении критических дефектов, а также при истечении срока эксплуатации объекта, сообщил в беседе с НСН руководитель ООО «РЕКРО» Андрей Сильванович.

«Инженерно-техническое обследование - это комплекс инженерно-технических исследований, которые направлены на установление возможности использования отдельных конструкций и объекта в целом при эксплуатационных нагрузках, а также исследования, которые позволяют установить фактические параметры здания (размеры, прочность, деформационные свойства, теплопроводность и т.п. несущих и ограждающих конструкций), текущее техническое состояние объекта, физический и моральный износ, наличие и степень дефектов и отклонений от требований нормативных документов, а также направлено на разработку стратегии их устранения. Обследование зданий проводится в следующих случаях:

планируется увеличение нагрузок на конструкции здания или сооружения (изменение функционального назначения, установка оборудования и т.п.);

при наличии видимых дефектов (прогибы, трещины, крены и т.п.);

при реконструкции (изменение объемно-планировочных и конструктивных решений);

при капитальном ремонте (определение объемов работ и степени износа элементов объекта капитального строительства);

при демонтаже здания (определение объемов работ по демонтажу);

при перепланировке (определение возможности проведения работ по перепланировке);

при необходимости восстановить информацию об объекте (проектную или исполнительную документацию);

размораживание процесса строительства (возобновление строительно-монтажных работ в недостроенных объектах);

плановая проверка объекта или конструкции на соответствие требованиям проектной или нормативной документации;

определение уровня качества выполненных строительных работ;

после воздействия на объект неблагоприятных факторов (пожара, землетрясения, затопления и т.п.);

при установлении аварийности здания».

Сильванович также рассказал о необходимости проводить обследование зданий каждые 5 или 10 лет.

«В соответствии с ГОСТ 31937-2011 обследование объектов необходимо производить каждые 10 лет или 5 лет для объектов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Это обусловлено возможностью вовремя принять решения по ремонту или усилению несущих конструкций.

«Это как с больным зубом. Его надо лечить на стадии кариеса, а не когда уже пора его выдирать. Если вы будете следовать данному правилу, то вы ограничите себя от чрезмерных затрат и от возможного прекращения эксплуатации объекта на время проведения сложных противоаварийных мероприятий», - отметил эксперт.

Сильванович также сообщил, какие работы проводятся при обследовании.

«При проведении инженерно-технического обследования проводится комплекс научных и инженерных исследований непосредственно на объекте, а также испытания в лаборатории организации. В основном при обследовании используется современная приборно-инструментальная база (т.е. приборы, принцип работы которых основан на ультразвуковых, ударных, магнитно-импульсных и прочих физических методов), которая позволяет с минимальным ущербом для объекта определить основные физико-механические свойства и количественные показатели исследуемых характеристик. Имея полную информацию об объекте и его отдельных конструкциях, инженер приступает к камеральной обработке результатов, т.е. проводит анализ, выполняет расчеты, оформляет графические материалы. Итогом проведённой работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений становится официальный отчёт. В нем и содержится вся информация по вашему объекту, а также рекомендации по дальнейшей эксплуатации. Если вам потребуется такой отчет, то эксперты Компании «РЕКРО» с радостью его подготовят и помогут с выбором исследований» - заключил собеседник НСН.

