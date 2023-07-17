Два новых корпуса по программе реновации появятся в Щербинке в 2025 году
Строители приступили к возведению двух жилых корпусов в рамках программы реновации. Дома расположены по адресу: улица 40 лет Октября, з/у 12. Сейчас строится подземная часть здания, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Об этом заявил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Фасады новостроек будут облицованы керамогранитом, бетонными плитами и металлокассетами. На них разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.
Проектом в доме предусмотрены 449 квартир (155 однокомнатных, 263 двухкомнатных, 30 трехкомнатных и 1 четырехкомнатная). Три из них предназначены для маломобильных москвичей — в них расширят дверные проемы и коридоры, а также оснастят их специальной сантехникой. В каждой квартире выполнят готовую улучшенную отделку, полностью соответствующую столичным стандартам реновации.
На нежилых первых этажах появятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. В вестибюле жилой части разместятся кладовая, колясочная и почтовые ящики. Лифты грузоподъемностью 1000 кг и 400 кг снабдят тактильными и визуальными средствами информации.
Новые дома оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Кроме того, застройщик благоустроит придомовую территорию.
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