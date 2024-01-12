Два новых корпуса по программе реновации появятся на востоке Москвы
Два жилых корпуса в рамках программы реновации появятся на Краснобогатырской улице (район Богородское, ВАО). Сейчас строители заканчивают монтаж внутренних перегородок и кладку наружных стен. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
На фасадах двух корпусов переменной этажности с подземным паркингом разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.
Из 176 предусмотренных проектом квартир три предназначат для маломобильных жильцов: расширят коридоры и дверные проемы, а также разместят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка будет полностью отвечать столичным стандартам реновации.
На первых нежилых этажах появятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. В вестибюле жилой части разместятся кладовая, колясочная и почтовые ящики. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.
Корпуса оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
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