Два новых корпуса по программе реновации появятся на востоке Москвы

Два жилых корпуса в рамках программы реновации появятся на Краснобогатырской улице (район Богородское, ВАО). Сейчас строители заканчивают монтаж внутренних перегородок и кладку наружных стен. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

На фасадах двух корпусов переменной этажности с подземным паркингом разместятся металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Из 176 предусмотренных проектом квартир три предназначат для маломобильных жильцов: расширят коридоры и дверные проемы, а также разместят специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка будет полностью отвечать столичным стандартам реновации.

На первых нежилых этажах появятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. В вестибюле жилой части разместятся кладовая, колясочная и почтовые ящики. Современные лифты оборудуют тактильными и визуальными средствами информации.

Корпуса оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

