Донстрой выдаст ключи владельцам квартир в корпусе «Символа»

Компания Донстрой приступила к выдаче ключей владельцам квартир в 21 корпусе квартала «Символ». Объект расположен на границе Таганского района в 700 метрах от станции метро «Площадь Ильича».

В доме 216 квартир. Их площадь варьируется от 22,7 до 98 квадратных метров. Высота потолков – от 3,1 до 3,55 метров. В нем есть редкие для проектов бизнес-класса форматы квартир с террасами, окнами в ванной и угловым остеклением.

За семь лет реализации проекта «Символ» девелопер ввел в нем в эксплуатацию 615 тысяч квадратных метров недвижимости. На сегодняшний день завершены кварталы «Достоинство», «Свобода» и пять корпусов в квартале «Смелость».

Параллельно с жилыми кварталами Донстрой строит в «Символе» объекты социальной инфраструктуры. В прошлом году принял первых воспитанников детский сад, в сентябре открыла свои двери Бауманская инженерная школа №1580 на 1225 детей.

Через весь проект протянется парк «Зеленая река», его длина составит 2 километра, площадь – 10 гектар. Сегодня в продаже имеются 693 предложения с разными планировками – от студий до четырехкомнатных вариантов.