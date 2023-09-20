Донстрой выдаст ключи владельцам квартир в корпусе «Символа»
Компания Донстрой приступила к выдаче ключей владельцам квартир в 21 корпусе квартала «Символ». Объект расположен на границе Таганского района в 700 метрах от станции метро «Площадь Ильича».
В доме 216 квартир. Их площадь варьируется от 22,7 до 98 квадратных метров. Высота потолков – от 3,1 до 3,55 метров. В нем есть редкие для проектов бизнес-класса форматы квартир с террасами, окнами в ванной и угловым остеклением.
За семь лет реализации проекта «Символ» девелопер ввел в нем в эксплуатацию 615 тысяч квадратных метров недвижимости. На сегодняшний день завершены кварталы «Достоинство», «Свобода» и пять корпусов в квартале «Смелость».
Параллельно с жилыми кварталами Донстрой строит в «Символе» объекты социальной инфраструктуры. В прошлом году принял первых воспитанников детский сад, в сентябре открыла свои двери Бауманская инженерная школа №1580 на 1225 детей.
Через весь проект протянется парк «Зеленая река», его длина составит 2 километра, площадь – 10 гектар. Сегодня в продаже имеются 693 предложения с разными планировками – от студий до четырехкомнатных вариантов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru