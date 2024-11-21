Доходный дом Петрова отреставрируют в Хамовниках

Специалисты согласовали проект капремонта с сохранением объекта культурного наследия «Доходный дом Г.В. Петрова (с ценными интерьерами), 1913 г., гражданский инженер В. Е. Дубовской» в Земледельческом переулке (район Хамовники). Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.

По его словам, дом высотой шесть этажей состоит из соединенных лестничным блоком дворового и уличного корпусов. В ходе работ будут выполнены ремонт и реставрация фасада и его элементов, а после замены инженерных коммуникаций в подъездах и квартирах выполнят локальные восстановительные работы.

Реставрационные работы предусматривают восстановление штукатурного покрытия, очистку лепного декора, возвращение формы тянутым карнизам, ремонт декоративных элементов венчающего карниза и облицовки цоколя. Кроме того, строители заменят часть окон с восстановлением утраченных заполнений и отремонтируют входную дверь.

