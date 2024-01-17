Более десяти домов появятся в рамках программы реновации в районе Кузьминки

В рамках программы реновации в районе Кузьминки (ЮВАО) строятся 12 жилых домов, их общая жилая площадь — 194,3 тысячи «квадратов». Кроме того, проектируются восемь зданий суммарной жилой площадью 77,1 тысячи квадратных метров. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Во всех новостройках выполнят улучшенную отделку, полностью отвечающую столичным стандартам реновации. На нежилых первых этажах появятся вестибюли, лифтовые холлы, кладовые, почтовые ящики, комнаты дежурного и технические помещения. Также здесь откроются кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, детские секции и кружки.

Руководитель департамента добавил, что в районе по программе реновации построены уже 15 домов. Всего в новые квартиры переедут жители 287 домов.

Напомним, столичный мэр Сергей Собянин заявил, что сейчас идет либо уже завершено переселение жителей из 1000 домов. По его словам, в новое жилье уже переехал 150-тысячный москвич.

