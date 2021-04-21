В России предложили отправить на Луну робота «Марфу»

Институт космических исследований Российской академии наук (РАН) предложил отправить робота «Марфу» на Луну для проверки безопасности и удобства Лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК). Об этом сообщил научный руководитель института академик Лев Зеленый.

«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали её "Марфой" - Мобильная Автономная Робототехническая многоФункциональная Аппаратура. То есть это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате», — цитирует ученого РИА Новости.

Как отметил академик, роботу придется выйти из ЛВПК, собрать образцы грунта, а затем загрузить их в аппарат. При этом возвращать «Марфу» на Землю «не обязательно».

Согласно презентации Зеленого, робот должен будет стать полезной нагрузкой запланированного на 2027-2028 годы сертификационного полета лунного взлетно-посадочного модуля.

