В России предложили отправить на Луну робота «Марфу»
Институт космических исследований Российской академии наук (РАН) предложил отправить робота «Марфу» на Луну для проверки безопасности и удобства Лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК). Об этом сообщил научный руководитель института академик Лев Зеленый.
«Мы предлагаем сделать такую робототехническую систему, назвали её "Марфой" - Мобильная Автономная Робототехническая многоФункциональная Аппаратура. То есть это некий робот, который будет имитировать человека в этом аппарате», — цитирует ученого РИА Новости.
Как отметил академик, роботу придется выйти из ЛВПК, собрать образцы грунта, а затем загрузить их в аппарат. При этом возвращать «Марфу» на Землю «не обязательно».
Согласно презентации Зеленого, робот должен будет стать полезной нагрузкой запланированного на 2027-2028 годы сертификационного полета лунного взлетно-посадочного модуля.
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