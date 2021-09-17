Ученые заявили о резком росте озоновой дыры над Южным полюсом

Дыра в озоновом слое над Южным полюсом увеличивается, она уже обогнала по размерам Антарктиду и стала больше, чем 75% обнаруженных с 1979 года озоновых дыр. Об этом сообщает служба мониторинга атмосферы Copernicus.

Как отметил глава службы Венсан-Анри Пеш, пока невозможно предсказать, как будет развиваться эта озоновая дыра.

«Нужны исследования, чтобы понять связь восстановления озонового слоя с изменениями климата, но мы знаем, что существует связь между его разрушением и температурой», — подчеркнул специалист.

Озоновая дыра в Южном полушарии — сезонное явление, она образуется ежегодно в конце зимы, достигает пика в сентябре-октябре и обычно затягивается к декабрю. Однако рост дыры в озоновом слое в этом году может стать самым масштабным за всю историю наблюдений, отмечает РИА ФАН.

