Telegram запустил групповые видеозвонки и трансляцию экрана
Функция групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана появились в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба компании.
Теперь голосовой чат в любой группе в Telegram можно превратить в видеоконференцию: любой из участников может включить видеорежим нажатием на значок камеры.
Отмечается, что в режим видео смогут перейти первые тридцать пользователей-участников голосового чата. В дальнейшем Telegram увеличит этот лимит.
Также в Telegram появилась функция «трансляция экрана».
«Вы можете транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана — или использовать и то, и другое параллельно», — сообщает компания.
Кроме того, мессенджер оптимизировал интерфейс групповых звонков для ноутбуков, компьютеров и планшетов. Голосовой чат на компьютере будет открываться в отдельном окне.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru