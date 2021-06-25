Telegram запустил групповые видеозвонки и трансляцию экрана

Функция групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана появились в мессенджере Telegram, сообщает пресс-служба компании.

Теперь голосовой чат в любой группе в Telegram можно превратить в видеоконференцию: любой из участников может включить видеорежим нажатием на значок камеры.

Отмечается, что в режим видео смогут перейти первые тридцать пользователей-участников голосового чата. В дальнейшем Telegram увеличит этот лимит.

Также в Telegram появилась функция «трансляция экрана».

«Вы можете транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана — или использовать и то, и другое параллельно», — сообщает компания.

Кроме того, мессенджер оптимизировал интерфейс групповых звонков для ноутбуков, компьютеров и планшетов. Голосовой чат на компьютере будет открываться в отдельном окне.

