СМИ: Apple выпустит беспилотный автомобиль в 2025 году

В начале текущего года ряд инженеров компании планировали произвести автомобиль через 5-7 лет, однако теперь внутри Apple идёт речь о запуске в 2025 году.

Компании необходимо завершить испытание беспилотной системы транспортного средства, что является «амбициозной задачей» для такого короткого срока.

Несколько лет назад власти Калифорнии разрешили компании Apple тестировать беспилотные автомобили.

