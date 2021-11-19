СМИ: Apple выпустит беспилотный автомобиль в 2025 году
Корпорация Apple намерена выпустить собственный беспилотный автомобиль в 2025 году, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.
В начале текущего года ряд инженеров компании планировали произвести автомобиль через 5-7 лет, однако теперь внутри Apple идёт речь о запуске в 2025 году.
Компании необходимо завершить испытание беспилотной системы транспортного средства, что является «амбициозной задачей» для такого короткого срока.
Несколько лет назад власти Калифорнии разрешили компании Apple тестировать беспилотные автомобили.
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