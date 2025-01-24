СМИ: Африканский континент расколется в течение 1-5 млн лет
Африканский континент расколется раньше, чем предполагали ученые. Об этом пишет Daily Mail.
Издание напомнило, что в 2005 году в пустыне Эфиопии возникла трещина длиной 35 миль (почти 56,5 км). Она расширяется со скоростью около 1,5 см в год.
По словам профессора Калифорнийского университета Кена Макдональда, разделение Африки, согласно новым расчетам, произойдет в течение 1-5 млн лет.
«Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина», — прогнозирует профессор.
Разрыв Африки приведет к возникновению на планете нового континента и океана, который при условии поступления воды может стать глубоким, как Атлантический. Новый континент назовут Нубийским, он будет включать в себя Сомали, Кению, Танзанию, половину Эфиопии.
Ранее специалисты полагали, что на процесс разделения Африки уйдут десятки миллионов лет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru