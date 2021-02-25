Садовод рассказала, как вылечить комнатные растения

Комнатные растения могут увядать по трём основным причинам – из-за лишнего полива, холода или заражения, рассказала садовод Татьяна Васильева. Если растение засыхает, нужно установить причину и попробовать его спасти.

Если дело в излишне обильном поливе, то следует разрыхлить землю, чтобы обеспечить доступ воздуха к задыхающимся от сырости корням, объяснила эксперт. В таком случае растение лучше не поливать в течение пяти дней и ждать, пока земля подсохнет.

«Ещё одна причина увядания – полив холодной водой или холодный подоконник. В этом случае нужно начать поливать растение тёплой водой и убрать его с подоконника», - рассказала Васильева в эфире «Радио 1».

Растение, которое любит свет, не обязательно ставить на холодный подоконник – лучше подложить снизу полотенце, объяснила эксперт.

Если ничего не помогает, проблема может быть в заражённом покупном грунте. Садоводы советуют перед посадкой растения обеззаразить грунт марганцовкой, в концентрации 1 г на пол-литра воды. Если растение уже в заражённой почве, то концентрацию следует снизить до 1 г на литр и поливать раствором 2-3 раза с интервалом в пять дней.

