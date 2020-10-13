Сергунина: на конкурс «Лидеры цифровой трансформации» поступило уже 1,5 тысячи заявок
Более 1,5 тысячи человек уже зарегистрировались для участия в конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, заявки уже получены из 45 регионов России, в основном из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Татарстана, подать их можно до 25 октября на сайте Агентства инноваций Москвы. Конкурс пройдет с 30 октября по 1 ноября в форме онлайн-хакатона.
На конкурс будет вынесено 10 проблем, актуальных для Москвы. Они относятся к двум основным темам – «Искусственный интеллект в город» и «Цифровизация городских структур». Участники конкурса будут разбиты на команды по 3-5 человек, каждая из которых будет решать одну задачу. Команда, предложившая лучшее решение, получит 1 миллион рублей.
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