Москва и Пекин подписали Программу сотрудничества на три года
Главы Москвы и Пекина Сергей Собянин и Чэнь Цзинин подписали программу сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Пекина до 2023 года.
Собянин отметил, что в 2020 году товарооборот между двумя городами увеличился на 10% в сравнении с прошлым периодом. Среди основных направлений сотрудничества мэр Москвы назвал строительство метрополитена, управление транспортными потоками и городским хозяйством. Он пригласил Чэнь Цзинина посетить Москву, как только появится такая возможность.
Ранее Московским инновационный кластер и Научный парк «Чжунгуаньцунь» подписали в ходе видеоконференции соглашение о сотрудничестве в сфере инновационных исследований и разработок.
В пресс-службе Кремля в начале июля сообщали о начале реализации совместной инициативы между президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином о проведении с 2020 по 2021 год сотрудничества в сфере научно-технических исследований.
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