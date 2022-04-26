МегаФон обеспечит внедрение инновационных технологий в дорожно-транспортной отрасли Узбекистана

МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли.

Первым проектом в рамках взаимодействия станет создание интеллектуальной системы весогабаритного контроля на автомобильных дорогах республики. МегаФон выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.

Генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан рассказал, что решения МегаФона уже применяются в нескольких российских регионах. «Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей», — отметил он.

По его словам, современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением.

Заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов, в свою очередь, подчеркнул, что основной целью является создание безопасных и качественных дорог.

«Внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях», — добавил он.

