Магазин знаменитой фототехники «Зенит» открылся в ГУМе

Красногорский завод им. С. А. Зверева Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех торжественно открыл эксклюзивный магазин фототехники и наблюдательной оптики в ГУМе на Красной площади столицы.

Отмечается, что он стал первым монобрендовым магазином КМЗ, в котором представлены фотообъективы и сувенирная продукция под легендарным брендом «Зенит». На открытие магазина приглашены главный архитектор проекта Борис Бернаскони и фотограф Игорь Мухин.

Как рассказал генеральный директор КМЗ Александр Новиков, стояла цель создать не только торговое пространство, где москвичи и гости столицы будут приобретать уже давно известную продукцию, но также и настоящее арт-пространство для проведения выставок, лекций и различных мастер-классов.

Так, магазин «Зенит» площадью более 100 «квадратов» выполнен в минималистичном стиле и располагается на третьем этаже ГУМа. При этом концепция пространства «Зенит» построена на идее призмы, преломляющей свет, и применена во всех элементах бренда. Таким образом, в интерьере магазина использовано только два ключевых материала – стекло и свет. Над дизайн-проектом работало архитектурное бюро BERNASKONI, известное такими работами, как, в частности, «Ельцин Центр» в Екатеринбурге и «Гиперкуб» в инновационном центре «Сколково».

Отмечается, что пространство магазина разделено на торгово-выставочный зал и лаунж-зону, которая легко трансформируется в лекторий. Руководитель проекта, заместитель генерального директора КМЗ по гражданской продукции Мария Сергеева подчеркнула, что такое место может стать точкой притяжения молодежи, где она сможет увидеть технологические достижения, которыми гордятся в России.

Бренд «Зенит» стал популярен с выходом зеркальной пленочной камеры в 1956 году. Всего в Красногорске было произведено более 21 миллиона фотоаппаратов. Ими пользовались фотолюбители не только из России, но и, в частности, из Скандинавии, Германии, Англии и Испании. Красногорский завод им. С. А. Зверева входит в состав Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех и является одним из ключевых предприятий страны в области оптического и оптико-электронного приборостроения.

