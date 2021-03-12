Крупнейшее в Евразии месторождение меди обеспечат высокозащищённой связью

Новые технологии сотовой связи придут на помощь российским горнякам. МегаФон запускает частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди. Это позволит обеспечить сотрудников предприятия устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность труда.

Удокан с ресурсами свыше 26 миллионов тонн меди - крупнейшее неразработанное месторождением в России и третье по величине в мире. Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц охватит всю территорию: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод.

На первом этапе МегаФон обеспечит «Удоканскую медь» и подрядчиков компании устойчивой 4G связью. В 2022 году с началом промышленной добычи покрытие будет усилено, в частности, за счет внедрения сети Private LTE. Как отмечает Наталья Талдыкина - директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона, частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ.

«В отличие от Wi-Fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик. Решение формирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности», - пояснила госпожа Талдыкина.

Благодаря запуску Private LTE будет обеспечена работа автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди». Корпоративная частная сеть позволит передавать телеметрию с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования. Информация поступает от IoT-датчиков, которые контролируют давление в шинах, количество горючего в баках, уровень загрузки, время простоя.

Кроме того, собственная устойчивая сеть повышает безопасность труда: сложные процессы, например, буровзрывные работы, будут максимально автоматизированы. Предприятие работает в сложных климатических условиях вечной мерзлоты, поэтому сокращение числа процессов с непосредственным участием людей выходит на первый план.

«Удоканская медь» будет также обеспечена цифровой радиосвязью «МегаФон Транкинг» для оперативной групповой и индивидуальной связи с возможностью передачи видео и мультимедийных сообщений. Встроенная геолокация даёт возможность определять местонахождение каждого работника в режиме реального времени, быстро реагировать на чрезвычайные происшествия, объединять сотрудников в группы для оперативного взаимодействия и управления.



