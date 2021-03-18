Климатолог рассказал, каким регионам России грозит затопление

Санкт-Петербург, Курганскую область и восток Челябинской может затопить из-за глобального потепления в мире, рассказала Ura.ru климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

По ее словам, в ходе движений тектонических плит затопление также грозит Западной Сибири. Все эти местности находятся ниже уровня мирового океана, но процесс этот будет растянут на десятилетия и за это время можно будет предпринять необходимые меры.

Также и директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин добавил, что в ходе потепления плодородные регионы юга России могут потерять свои качества.



