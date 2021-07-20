Instagram запустил контроль нежелательного контента

Социальная сеть Instagram добавила функцию для усиления контроля за демонстрацией нежелательного контента. Об этом говорится в сообщении соцсети.

Как отметили в Instagram, нововведение позволит юзерам «определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске». Пользователи самостоятельно могут решить, хотят ли они видеть больше или меньше ограниченного по умолчанию нежелательного контента.

Уточняется, что для юзеров младше 18 лет возможность разрешить демонстрацию большего числа контента с нежелательным содержанием будет недоступна.

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ТЕГИ:InstagramСоциальная Сеть
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