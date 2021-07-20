Instagram запустил контроль нежелательного контента
Социальная сеть Instagram добавила функцию для усиления контроля за демонстрацией нежелательного контента. Об этом говорится в сообщении соцсети.
Как отметили в Instagram, нововведение позволит юзерам «определять, сколько контента с нежелательным содержанием будет отображаться в поиске». Пользователи самостоятельно могут решить, хотят ли они видеть больше или меньше ограниченного по умолчанию нежелательного контента.
Уточняется, что для юзеров младше 18 лет возможность разрешить демонстрацию большего числа контента с нежелательным содержанием будет недоступна.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- В Минпромторге опровергли риск дефицита товаров в магазинах
- Российские ПВО отразили атаку израильских F-16 в Сирии
- Лавров и Керри провели телефонный разговор
- В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями
- Instagram запустил контроль нежелательного контента
- США раскроют детали «сделки» с Германией по «Северному потоку-2»
- Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей петербургской квартире
- СМИ: ФРГ и США могут договориться о санкциях против РФ по «Северному потоку-2»
- Экс-полицейского с 22 квартирами задержали в Воронеже
- Новую партию «ЭпиВакКороны» отправили в регионы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru