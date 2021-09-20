Илон Маск назвал сроки официального запуска Strarlink

Официальный запуск сервиса Starlink состоится в октябре. Об этом рассказал руководитель SpaceX Илон Маск в своем Twitter.

Так он ответил на вопрос одного из пользователей: «Когда состоится публичный запуск5 Starlink». Маск ответил «Следующий месяц». Это очевидно означает, что с этого срока сервис выйдет из стадии бета-тестирования.

Ожидается, что спутниковый интернет Starlink будет доступен пользователям из Северной Америки, части Европы, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, Японии, ЮАР и Филиппин.

