Илон Маск назвал сроки официального запуска Strarlink
Официальный запуск сервиса Starlink состоится в октябре. Об этом рассказал руководитель SpaceX Илон Маск в своем Twitter.
Так он ответил на вопрос одного из пользователей: «Когда состоится публичный запуск5 Starlink». Маск ответил «Следующий месяц». Это очевидно означает, что с этого срока сервис выйдет из стадии бета-тестирования.
Ожидается, что спутниковый интернет Starlink будет доступен пользователям из Северной Америки, части Европы, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, Японии, ЮАР и Филиппин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru