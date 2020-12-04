Хакеры научили робот-пылесос подслушивать

Робот-пылесос можно превратить в шпиона, сообщает пресс-служба Ассоциации вычислительной техники (ACM).

Группа учёных из университетов Сингапура и Мэриленда, которой руководил доцент кафедры компьютерных наук Нирупам Рой, выяснила, что домашний гаджет можно взломать и использовать для записи и передачи звука.

Уязвимость обнаружена в системе навигации, которая основана на лазерном луче, благодаря отражению которого робот-пылесос объезжает предметы. Ученые заявили, что звуковые волны могут изменить отражённый луч, и продемонстрировали это с помощью специально созданной системы LidarPhone, которая смогла распознать человеческую речь с точностью 90%.

Исследователи считают, что данная уязвимость может стать потенциальной угрозой не только в домах граждан, но и на предприятиях, где используются роботы-пылесосы.