Дворкович: В Россию возвращаются «утекшие мозги»

Ранее покинувшую Россию специалисты постепенно возвращаются в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича.

По его данным, как правило обратно приезжают специалисты, ранее уехавшие в страны Европы и США. Также он сообщил, что российские стартапы покупают в Китае и Европе.

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«Кстати, очень активна Юго-Восточная Азия, сингапурский хаб. При этом, когда происходит покупка наших стартапов из-за рубежа, мы всегда нацеливаем их на то, чтобы сами команды оставались в России, чтобы для них открывались возможности как в нашей стране, так и на иностранных рынках», — сказал Дворкович.

Россия не создала до пандемии электронные университеты и теперь проигрывает конкуренцию за человеческий капитал, рассказал в ходе пресс-конференции НСН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Смолин сослался на данные главы «Сбера» Германа Грефа, который говорил, что на утечке мозгов Россия теряет больше денег, чем на утечке капитала.

