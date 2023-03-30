Зал Зарядье концертом отметит юбилей Рахманинова

В концерте, который пройдёт 1 апреля в 19:00, примут участие актёры Юрий Чурсин и Ирина Апексимова, Московский государственный симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина, а также пианисты Варвара Кутузова, Алексей Мельников и Арсений Тарасевич-Николаев.

Участники вечера исполнят известные произведения Рахманинова, а также прочтут письма, которые были написаны самим композитором, а также созданные от его имени нейросетью Chat GPT.

Перед концертом в фойе покажут спектакль-перформанс «Руки Рахманинова», который погрузит гостей в мир великого композитора и подготовит их к встрече с его музыкальным наследием.

Ранее в Казани прошла церемония открытия памятной доски в честь народного артиста ТАССР композитора Фуата Мансурова, сообщает RT.

