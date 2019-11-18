Ведущий «НАШЕго Радио» Александр Бон наступает на пятки ринг-анонсеру Александру Загорскому

Знаменитая фраза «Let’s get ready to rumble!» шоумена Майкла Баффера сделала после фильма «Рокки» профессию ринг-анонсера культовой во всем мире. Его «двойник» - Александр Загорский - прекрасно воплотил образ профессионального спортивного конферансье, став узнаваемым символом статусных событий в России.

Недавнее боксерское событие - бой экс-чемпиона мира Эдуарда Трояновского с чехом Йозефом Заградником в Санкт-Петербурге стало примечательным для слушателей НАШЕго вдвойне. Во-первых, «НАШЕ Радио» выступало его генеральным информационным партнером, а во-вторых, здесь дебютировал в качестве ринг-анонсера ведущий утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон.

«Я сидел рядом с Олегом Агеевым (сын знаменитого советского боксера Виктора Агеева). Он сказал, что крутое в этом турнире - брендированный ринг, ведущие, ринг-герлз и бои. Хочу сказать большое спасибо организаторам, что позвали. Для меня, прям, было вызовом работать на турнире. В начале немного было эмоционально, но это меня не «столкнуло» с ринга, и я не "поплыл"», - поделился впечатлениями своего дебюта в профессиональном боксе Александр Бон.

Для Александра это был совершенно новый жанр, с которым он превосходно справился, выдержав пятичасовой боксерский марафон в прямом эфире федерального канала МАТЧ ТВ. Мероприятие было организовано российско-британским альянсом промоуторов - Зяки Юнисов и Ал Сиеста.

В ринге же управлял событиями российско-британский дуэт конферансье: напарником Александра стал победитель конкурса Matchroom & Sky Sports Boxing Show MC Academy, «голос» европейского бокса Бен Эдвардс.

Следите за новостями радиостанции «НАШЕ Радио» на официальном сайте http://www.nashe.ru/



