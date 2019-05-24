В Сеть выложены видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

В Сети выложены видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских (дуэт «Потап и Настя»). Артисты сыграли 23 мая в одном из одном из итальянских ресторанов Киева. Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений, пишет life.ru. Они решили поженить спустя 13 лет совместного творчества.

На кадрах видно, что ресторан находится в сосновом бору. Жених и невеста надевают друг другу кольца, обмениваются поцелуями, Потап несет супругу на руках и пара исполняет совместный танец.