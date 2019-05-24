В Сеть выложены видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В Сети выложены видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских (дуэт «Потап и Настя»). Артисты сыграли 23 мая в одном из одном из итальянских ресторанов Киева. Ранее 38-летний жених и 32-летняя невеста не афишировали своих отношений, пишет life.ru. Они решили поженить спустя 13 лет совместного творчества.
На кадрах видно, что ресторан находится в сосновом бору. Жених и невеста надевают друг другу кольца, обмениваются поцелуями, Потап несет супругу на руках и пара исполняет совместный танец.
Настя Каменских – вторая супруга Алексея Потапенко, сообщает РЕН ТВ. Его первый брак продлился более 15 лет. Украинский дуэт «Потап и Настя» появился в 2006 году. В России он стал широко известен после песни «Чумачечая весна». В 2017 году Потап и Настя занялись сольной карьерой.
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