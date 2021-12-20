Умер последний из основателей группы Smokie Терри Уттли
Последний музыкант, входивший в оригинальный состав британской рок-группы Smokie Терри Уттли скончался в возрасте 70 лет. Об этом рассказали представители музыкального коллектива на официальном сайте.
«С тяжестью на сердце и с полными слез глазами мы делимся новостью о том, что наш дорогой друг и член группы Терри скончался после непродолжительной болезни», - сообщили музыканты.
Бас-гитарист и вокалист Терри Уттли родился в 1951 году и был одним из основателей группы. В 1976 году музыканты выпустили песню Living Next Door to Alice, который остается самым знаковым хитом Smokie.
Рок-группа много раз посещала Россию в ходе гастролей. Очередной концерт музыкантов был запланирован на декабрь 2021 года, однако его перенесли на март 2022 года.
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