Умер последний из основателей группы Smokie Терри Уттли

Последний музыкант, входивший в оригинальный состав британской рок-группы Smokie Терри Уттли скончался в возрасте 70 лет. Об этом рассказали представители музыкального коллектива на официальном сайте.

«С тяжестью на сердце и с полными слез глазами мы делимся новостью о том, что наш дорогой друг и член группы Терри скончался после непродолжительной болезни», - сообщили музыканты.

Бас-гитарист и вокалист Терри Уттли родился в 1951 году и был одним из основателей группы. В 1976 году музыканты выпустили песню Living Next Door to Alice, который остается самым знаковым хитом Smokie.

Рок-группа много раз посещала Россию в ходе гастролей. Очередной концерт музыкантов был запланирован на декабрь 2021 года, однако его перенесли на март 2022 года.

