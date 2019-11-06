Украинская певица Maruv отреагировала на скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Анна Корсун, которая известна под сценическим псевдонимом Maruv, отреагировала на скандал, вызванный признанием ее лучшим российским артистом по версии премии MTV Eurоpe Music Awards. Пост, содержащий эту информацию, певица разместила в своем аккануте в Instagram.

Девушка отметила, что устала от скандала и попросила внимательнее изучать информацию, а также перепроверять факты прежде чем нападать с обвинениями на кого-либо. Maruv пояснила, что одержала победу на международной премии MTV EMA не как главный российский артист, а как главный артист по версии MTV Russia. Певица также добавила, что разочарована оскорблениями, которые поступили в ее адрес.

Maruv напомнила слушателям, что является не только гражданкой Украины, но и свободным человеком, что позволяет ей выступать в любой точке планеты, следуя своим желаниям.



