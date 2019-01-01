«TODD» закрывает седьмой сезон

Рок-мюзикл «TODD» завершает 7 сезон. Заключительные показы спектакля пройдут 31 мая и 1 июня в Театре МДМ. Режиссёр мюзикла Владимир Золотарь в эфире программы «За сценой» на «НАШЕМ радио» подчеркнул: несмотря на то, что команда «TODDа» недавно сыграла сотый спектакль, артисты ищут новые точки роста и дальнейшие возможности развития проекта. Подробности – только на НСН.

«Мы очень рады тому, что на завершении 7 сезона мюзикла все будет, как обычно: море драйва, отличная актерская игра, эмоции – через край, незабываемые впечатления и переполненные залы. Заканчиваем сезон показами 31 мая и 1 июня. 2 апреля в Питере прошел сотый спектакль. Это очень солидные цифры, и, тем не менее, мы по-прежнему молоды, бодры и полны энергии. И поскольку мы пытаемся завоевывать новые и новые площадки, идет беспрерывный репетиционный процесс, вводим новых и новых исполнителей, стремимся к тому, чтобы вместо 40 артистов на сцене было 60, 80, и, вообще, стремимся к бесконечности», - заявил режиссер.

Если вдруг не успеваете попасть на спектакли 31 мая и 1 июня, дождитесь сентября. В восьмом сезоне мюзикла вас ждут традиционные расширенные спецпоказы зонг-оперы «TODD», посвященные Дню Рождения Михаила Горшенёва.

