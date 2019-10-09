Сурганова сняла «семейный» клип

Группа «Сурганова и оркестр», наконец, порадовала поклонников обещанным клипом на песню «Мир-лабиринт». В видео снялись близкие и родные музыкантов группы, в том числе мама Светланы – Лия Давыдовна. Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕм радио», и рассказала, что работа получилась очень светлой и домашней. Подробности – только на НСН.

«Сама идея клипа принадлежит Маше Смелковой (это питерский режиссер). Это была ее идея: привлечь много разных людей, знакомых и не знакомых, разных типажей, и показать тем самым, что наш мир, конечно, очень разный, мир – лабиринт, в котором мы все плутаем. И большая удача, когда мы находим в нем свою половинку или свою родню душу. Мне, кончено, очень приятно, что там снималась моя мама. Притом, она снималась со свое подругой, то есть, своей ровесницей, Людмилой Павловной Белоусовой. Они у меня там такие два цветочка фигурируют. Конечно же, в этом клипе снимались ребята – оркестранты из коллектива «Сурганова и оркестр». Причем, они снимались (кто смог), с членами своих семей. Кто-то – с супругой, кто-то – с дочкой, кто-то – с внучкой, и так далее», - отметила Светлана Сурганова.

Посмотреть новый клип группы «Сурганова и оркестр» можно прямо сейчас.