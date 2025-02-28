Радиостанция ROCK FM победила в номинации «Глобальный эфир»
27 февраля 2025 года в Москве прошла конференция «Радио 2.0: Новые стандарты цифрового вещания», собравшая ведущих специалистов отрасли радиовещания. Эксперты обсудили ключевые тренды, инновационные платформы и механизмы роста аудитории в новой цифровой среде.
Кульминацией конференции стала церемония награждения премией «Стримпик», которая отмечает достижения радиостанций в области цифрового вещания. Радиостанция ROCK FM победила в номинации «Глобальный эфир» (стриминг в максимальном количестве стран).
«Хочется сказать, что неожиданно и справедливо редакция ROCK FM получила премию "СтримПик" учрежденную компанией Микро-ИТ за стримминг в максимальном количестве стран. Ну что ж, я очень рад, ROCK FM слушают по всему миру, и даже в Папуа-Новая Гвинея! Это обстоятельство подтверждает наш слоган: Рок есть в каждом из нас!» - заявил программный директор ROCK FM Александр Фуковский.
Конференция «Радио 2.0» продемонстрировала, что цифровое радио продолжает активно развиваться, внедряя новые технологии, увеличивая аудиторию и предлагая слушателям качественный сервис. Участники обсудили перспективы индустрии и обозначили ключевые направления развития на ближайшие годы.
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