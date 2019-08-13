Радио JAZZ выступит музыкальным партнером фестиваля Koktebel Jazz Party

23-25 августа 2019 курортный поселок Коктебель примет XVII международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party (KJP), музыкальным партнером которого выступает Радио JAZZ 89.1 FM.

Зрителей KJP в этом году ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии. Россию на фестивале представят музыкальная группа Billy’s Band из Санкт-Петербурга, московская джаз-фанк команда Снейк Стейк, cкрипач-импровизатор Феликс Лахути, гитарист советского и российского джаза Алексей Кузнецов. По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party представят в день открытия фестиваля.

По задумке организаторов KJP проводится не только для российского зрителя, но и для всех поклонников джазовых направлений, показывая, тем самым, через музыку открытость России всему миру. Кроме того, фестиваль способствует социально-экономическому и инфраструктурному развитию самого Коктебеля.

Фестиваль Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как инициатива родоначальника коктебельского джаза, журналиста Дмитрия Киселева, стал одной из визитных карточек Крыма и занял признанное место в списке международных джазовых форумов.

В разные годы KJP посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии «Грэмми» за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Всего за 16 лет в Коктебеле выступило около полутора сотен ведущих мировых джазовых коллективов.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

