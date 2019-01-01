«Парк Горького» возвращается на сцену

Легендарная группа «Парк Горького» возвращается на музыкальную сцену! Команда недавно представила новую песню «Hello, my Friend» и уже сняла на неё клип. Лидер коллектива Алексей Белов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что съёмки выдались непростые, но в итоге всё получилось как нельзя лучше. Подробности – только на НСН.

«Мы снимали в «Москве-Сити» на крыше одного из небоскребов. Было достаточно непросто, поскольку внутри «Сити» существует какая-то система, которая не позволяет летать там коптерам. Даже если какому-то коптеру удается взлететь, большинство из них все равно просто падает. Существует только одна линия, по которой они могут пролететь. В день съемок была солнечная погода . Но в тот момент, когда расставили аппаратуру (а, надо сказать, что в кадре было практически живое исполнение песни, мы играли), пошел дождь. В конце концов, когда мы начали съемку, нас немного окропило сверху, однако скоро погода наладилась и мы спокойно снимали до самого захода солнца», - отметил артист.

Услышать Алексея Белова можно будет на фестивале «НАШЕСТВИЕ – 2019». Музыкант выступит вместе с Ольгой Кормухиной. Фестиваль пройдёт 18, 19, 20 и 21 июля в Большом Завидове Тверской области. Заезд на фестиваль традиционно откроется в четверг, попасть на поле можно будет уже в 17:00. Все подробности, точное расписание и, главное, билеты на Главное приключение года прямо сейчас можно найти на сайте nashestvie.ru.

