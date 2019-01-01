Одна из лучших арфисток России выступит в «Зарядье»

Одна из лучших арфисток России Оксана Сидягина выступит 18 мая в Малом зале «Зарядья». Ценителям музыки предложат концерт-лекцию «Что мы знаем об арфе?». Будут исполнены пьесы французских импрессионистов — в том числе, сочинения Дебюсси: прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» и Соната для арфы, альта и флейты, ставшая настолько популярной, что вслед за Дебюсси для такого необычного сочетания инструментов стали писать и другие композиторы.

Публику ждут не только музыкальная программа, но и интересные истории. Преимущественно речь пойдет о Франции, где арфа вошла в моду еще в XVIII веке, а в XIX веке сложилась особая школа игры.

В концерте также принимают участие Иван Бушуев (флейта) и Ирина Сопова (альт).

