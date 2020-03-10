Названа дата презентации песни Little Big для «Евровидения»

Группа Little Big, которая представит Россию на конкурсе «Евровидение», проведет презентацию песни в четверг, 12 марта. При этом коллектив должен был провести презентацию композиции не позднее 9 марта.

Премьера песни состоится в программе «Вечерний Ургант». Соответствующая информация уже доведена до Европейского вещательного союза в соответствии с регламентом, сообщает телеканал «360». При этом 13 марта состоится презентация песни на радио.

Главный европейский музыкальный конкурс должен пройти в голландском Роттердаме. Однако проведение фестиваля остается под вопросом из-за распространения в мире коронавируса.

По этой причине, в частности, в этом году не состоится Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

