Почти за две недели до фестиваля «НАШЕСТВИЕ» НАШЕ Радио начало вещание в Уфе. С 1 июля слушатели из столицы республики Башкортостан могут настаивать свои приемники на частоту 102,5 FM. Всего в зоне вещания – более 1 миллиона человек.

С сегодняшнего дня уфимчане будут слушать любимую музыку в любое время суток, радоваться вместе с НАШИми ведущими, участвовать в розыгрышах и получать призы от «НАШЕго Радио»: с 7.00 до 11.00 – «Подъёмники». Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков пошутят и помогут проснуться под лучшую музыку. С 12.00 до 16.00 – «Тариф Дневной». Надежда Епифанова и Дмитрий Ленский обсудят все самые актуальные темы. С 16.00 до 20.00 – «10 баллов». Вечер в компании Игоря Седова – самый ожидаемый вечер.

«НАШЕ Радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн. слушателей в день. Основу музыкального плейлиста радиостанции составляют такие легендарные группы, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут2, «БИ-2» и многие другие. Более 10 лет «НАШЕ Радио» является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

