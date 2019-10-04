Музыканты Kiss сыграют для акул в Индийском океане

Рок-группа Kiss сыграет подводный концерт в Индийском океане. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива. Необычный концерт запланирован на 18 ноября в Австралии недалеко от города Порт-Линкольн, возле которого обычно бывает много акул. Группа и восемь ее поклонников, которые успеют первыми купить билеты, приплывут на место на разных судах. Музыканты будут играть на поверхности с использованием специальных подводных динамиков, а фанаты спустятся под воду, где смогут слушать и наблюдать за реакцией акул. Фронтмен группы Пол Стэнли заявил, что «был немного удивлен тому, что акул привлекают низкочастотные звуки» - это, по его словам, значит, что морских хищников привлечет рок-н-ролл.



