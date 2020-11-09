«Мечты сбываются»: Музыканты поздравят слушателей «НАШЕго Радио» с днем рождения или свадьбой
Персональные поздравления от музыкантов для слушателей «НАШЕго Радио» прозвучат в эфире радиостанции в ноябре в рамках проекта «Мечты сбываются».
Слушатели смогут оставить заявку на поздравление родных, друзей, коллег и руководителей в специальной форме на сайте Nashe.ru с 16 по 27 ноября. Поводы для поздравления возможны самые разные: день рождения, новоселье, свадьба или другое радостное событие.
Ежедневно с 16 по 27 ноября ведущие шоу «Подъемники», «Тариф Дневной» и «10 баллов» будут выбирать заявки в прямом эфире и передавать их музыкантам, которые и запишут поздравления.
Как уточнили НСН в пресс-службе радиостанции, участие в конкурсе заявок возможно без возрастных ограничений.
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