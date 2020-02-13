Лучшей группой премии «Чартова дюжина 2020» стала Би-2

Победителем в номинации «Группа» премии «Чартова дюжина 2020» стал коллектив Би-2. За обладание этим почетным званием боролись также группы КняZz и 25/17.

Би-2 в третий раз в своей истории завоевала этот престижнейший трофей (в первый раз в 2015 году, второй в 2019 году). Этот коллектив – один из самых частых лауреатов «Чартовой дюжины».

Не имея возможности присутствовать на торжественной церемонии вручения премии в этом году, группа прислала получать победный винил киноактера Сергея Бурунова, с которым коллектив связывают многолетние дружеские отношения.

В четверг в Москве проходит XIII фестиваль «Чартова дюжина 2020» и вручение ежегодной одноименной национальной премии «НАШЕго Радио». Названы победители в 13-ти номинациях, они были выбраны общенародным голосованием. Завершится сегодняшний фестиваль часовым выступлением группы «Алиса».

