Катя Лель: Люди – эксперимент высших цивилизаций

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась презентация нового альбома Кати Лель в рамках пресс-конференции на тему: «Космические» изменения Кати Лель: От «Муси-пуси» к глэм-року».

Уже на этой неделе, 21 сентября, состоится презентация девятого альбома певицы, над которым она работала более 5 лет. Лель призналась, что для этого альбома ей пришлось кардинально измениться и даже поломать себя. Певица кардинально изменила имидж и презентует совершенно новый по стилю альбом, в котором смешаны самые разные направления – от поп-музыки до глэм-рока.

Певица, автор песен Катя Лель в эфире НСН заявила, что миссия человека на земле – пройти испытания, которые посылаются Земле высшими цивилизациями.

«Уже сегодня, не секрет, и многие пишут о том, что все мы здесь на этой земле в качестве эксперимента высших цивилизаций. Другой вопрос в том, что за нами наблюдают и как каждый себя проявит в этом мире. На что он способен? И как те препятствия, которые нам посылаются, мы пройдем и пройдем ли вообще с честью и достоинством? Останемся ли людьми», - заявила она.

Ранее певица Катя Лель рассказала в эфире НСН о своём контакте с, как она считает, представителями внеземных цивилизаций. Первая встреча произошла 28 лет назад в её родном Нальчике, в доме, в присутствие мамы, сестры и соседа.

