Грушинский фестиваль возвращается в Самарскую область после двухлетней паузы
Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина после двухлетней паузы возвращается из онлайна на Мастрюковские озера в Самарской области, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Он пройдет в традиционные сроки с 30 июня по 3 июля. В программе концерты на традиционных сценах фестиваля (финальный концерт на сцене Гитара), именитые гости (Олег Митяев, Тимур Шаов, Галина Хомчик, "Необарды" и другие), ярмарка, интерактивы, и многое другое.
Состоится и конкурс исполнителей и авторов Грушинского фестиваля. В этом году он традиционно проходит в три тура, первый тур уже смогли пройти онлайн тысячи авторов со всей страны.
Изюминками 49-го фестиваля станут Сцена «Многолосье», а также Костровая песенная площадка, где пройдут концерты именитых исполнителей авторской песни у костра в окружении зрителей.
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