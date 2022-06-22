Грушинский фестиваль возвращается в Самарскую область после двухлетней паузы

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина после двухлетней паузы возвращается из онлайна на Мастрюковские озера в Самарской области, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Он пройдет в традиционные сроки с 30 июня по 3 июля. В программе концерты на традиционных сценах фестиваля (финальный концерт на сцене Гитара), именитые гости (Олег Митяев, Тимур Шаов, Галина Хомчик, "Необарды" и другие), ярмарка, интерактивы, и многое другое.

Состоится и конкурс исполнителей и авторов Грушинского фестиваля. В этом году он традиционно проходит в три тура, первый тур уже смогли пройти онлайн тысячи авторов со всей страны.

Изюминками 49-го фестиваля станут Сцена «Многолосье», а также Костровая песенная площадка, где пройдут концерты именитых исполнителей авторской песни у костра в окружении зрителей.

