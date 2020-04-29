Глеба Самойлова госпитализировали

Музыкант, лидер рок-группы "The Matrixx", в прошлом - один из фронтменов группы «Агаты Кристи» Глеб Самойлов вынужден отменить свой сегодняшний онлайн концерт из-за острого приступа панкреатита.

«Дорогие друзья! К сожалению, мы вынуждены сообщить, что онлайн-концерт Глеба Самойлова и группы The MATRIXX, запланированный на 29 апреля, переносится на 10 мая в связи с состоянием здоровья Глеба. Его экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей.

Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям. Группа The MATRIXX обязательно отыграет запланированный онлайн-концерт, поэтому все купленные лоты действительны. До встречи 10 мая», - сообщил менеджмент артиста.

Ранее стало известно, что этим летом Глеб Самойлов и «The MATRIXX» выступят на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Группа станет хэдлайнером сцены «Ультра» и порадует публику большим сольным выступлением, приуроченным к 10-летию коллектива!

