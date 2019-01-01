Музыка
Актер выразил благодарность, отметив, что относится к наградам спокойно и процитировал знаменитую строчку Борис Пастернака.
Фоменко вручили медаль
21 июня01:00
Министр культуры Владимир Мединский вручил актеру, телеведущему, музыканту, заслуженному артисту России Николаю Фоменко медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, передает ТАСС.
Актер выразил благодарность, отметив, что относится к наградам спокойно и процитировал знаменитую строчку Борис Пастернака.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: Фотограф: Анна Ульянова
ТЕГИ:Николай Фоменко