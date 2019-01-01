Бутусов «случайно» написал музыку к стихотворению Пушкина

Вячеслав Бутусов 26 мая проведет творческий вечер в Московском международном Доме музыки. Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, что концерт получил название «Чудное мгновенье». Дело в том, что совсем недавно Бутусов написал новую песню на стихотворение Пушкина. Подробности – только на НСН.

«Я, как правило, пишу сначала музыку, потом начинаю писать текст. И вот я писал, писал, и вдруг понял, что музыка, которая у меня получилась, что-то очень мне напоминает. К своему удивлению я обнаружил, что неосознанно цитирую стихи Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому я просто освежил в памяти стихотворение, которое называется «К …», посвященное Анне Керн, и обнаружил, что эти стихи идеально ложатся на ту канву, которую я вертел в голове, на музыку, которая была написана. Вот и все. Я считаю, что это прекрасное совпадение», - отметил музыкант.

По словам Вячеслава Бутусова, песня «Чудное мгновенье» войдёт в его будущий альбом: к его записи музыкант приступит уже в конце мая. Ну, а на творческом вечере в Доме Музыки в акустике прозвучат все любимые слушателями хиты группы Nautilus Pompilius. Этой весной, между прочим, исполняется 35 лет легендарной песне «Я хочу быть с тобой». А ещё у зрителей будет уникальная возможность пообщаться с Вячеславом Бутусовым в неформальной обстановке.

