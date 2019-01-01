Группа «АлисА» показала обложку будущего альбома. Вместе с оформлением рассекретили и название – пластинка будет называться «Посолонь». Новый альбом, кстати, нельзя будет купить в магазинах – приобрести его в любом формате (цифровую версию, CD или винил) можно только в рамках проекта на сайте planeta.ru. Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал о краудфандинговом проекте группы. Подробности – только на НСН.

«Я к этой платформе отношусь с уважением. Для меня это некая возможность напрямую, минуя всяких издателей, зарабатывать на нашем труде. Это возможность сделать так, чтобы уважаемая публика брала у нас это напрямую, без всяких посредников то, что мы считаем результатом нашей работы. В данный момент мы делимся с уважаемой публикой результатами работы за последние три года», - отметил артист.

В ближайшее время ожидается премьера песни с нового альбома, который выйдет осенью.

