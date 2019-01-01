В «Блоке Петра Порошенко» заявили об участии в парламентских выборах

Партия «Блок Петра Порошенко» готовится принять участие в парламентских выборах в случае проигрыша политического лидера в президентской гонке. Такое заявление сделал глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сегодня, 21 апреля.

Очередные выборы в украинский парламент планируются в октябре 2019 года.

Сегодня на Украине проходит второй тур выборов главы государства. По данным экзитполов на 12:00 Владимир Зеленский набрал 71,8% голосов, его оппонент Пётр Порошенко — 28,2%.

Ранее украинский политолог, бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН объяснил, для чего Петру Порошенко необходимо участие в парламентских выборах.

