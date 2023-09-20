Собянин поручил повысить городскую доплату к пенсии в 2024 году
В Москве с начала следующего года будут проиндексированы доплаты московским пенсионерам. Такое поручение дал мэр столицы Сергей Собянин на первом после своего вступления в должность градоначальника заседании президиума городского правительства. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, в ходе заседания было объявлено об изменениях в госпрограммах развития города.
В частности, они коснутся ряда столичных программ в том, числе реновации жилья, «Московское долголетие», «Мой район», реконструкции московских поликлиник и других.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru