Путин призвал не называть соглашение по Сирии «сделкой»
Владимир Путин на прямой линии выразил уверенность в реальности достижения договоренности с США по Сирии. При этом он призвал не называть подобное соглашение «сделкой».
«Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами. С Соединенными Штатами в том числе мы должны решить вопрос политического регулирования, создания конституционного комитета и начала его функционирования. Думаю, это можно решить», - сказал он.
Ранее президент России разъяснил, что в законе об оскорблении власти говорится не о критике представителей власти, а именно об оскорблении госсимволов — например, герба или флага.
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